Beachtliche Andrich-Entwicklung bei Leverkusen offiziell!

Bayer hat einen neuen Kapitän

Bayer Leverkusen verkündet den Nachfolger von Lukas Hradecky: Künftig wird ein DFB-Star die Binde am Arm tragen.
Lúkás Hrádecky verlässt Bayer 04 Leverkusen nach sieben Jahren und schließt sich der AS Monaco an.
Robert Andrich wird neuer Kapitän von Bayer Leverkusen. Das gab der Vizemeister der Bundesliga offiziell bekannt. Der deutsche Nationalspieler beerbt Lukas Hradecky, der zur AS Monaco gewechselt war.

„Das ist eine Riesenehre für mich, ich bin sehr happy damit“, sagte der neue Spielführer: „Das ist natürlich auch eine Wertschätzung vom Trainer.“

Andrich tritt aus Xhakas Schatten

Coach Erik ten Hag hatte in den vergangenen Tagen schon mehrfach betont, dass er in Andrich einen Führungsspieler sieht. Gerade nach dem Abgang von Granit Xhaka - der übrigens bei seinem neuen Klub AFC Sunderland gerade ebenfalls zum Kapitän ernannt wurde - dürfte der 30-Jährige noch mehr an Bedeutung gewinnen.

Der defensive Mittelfeldspieler hatte in der vergangenen Saison häufiger in Xhakas Schatten gestanden, musste sich immer wieder mit der Rolle als Ersatzspieler begnügen.

Die nun auch offiziell vollzogene Ernennung zum Leader stellt eine beachtliche Wende dar. Noch zu Beginn der Vorbereitung hatte der Bayer-Profi einen Wechsel zumindest in Betracht gezogen - sollte der neue Trainer nicht auf ihn setzen.

Nun ist klar: Ten Hag setzt auf Andrich.

