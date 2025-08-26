Bundesliga: Ausstiegsklausel bei Olise? Bayern-Boss reagiert

Johannes Vehren 26.08.2025 • 11:15 Uhr Bei Michael Olise taucht ein brisantes Gerücht um ein Vertragsdetail auf. Bayern-Boss Christoph Freund reagiert auf die Spekulation.

Hat Michael Olise eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag beim FC Bayern? Ein X-Account mit 26.000 Followern hat dies zuletzt behauptet und damit für Aufsehen gesorgt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bayerns Sportdirektor Christoph Freund reagierte am Tag vor dem DFB-Pokal-Spiel gegen Wehen Wiesbaden (Mittwoch 20.45 Uhr im LIVETICKER) auf die Gerüchte.

Bayern-Boss hält sich bedeckt

„Wir reden grundsätzlich nie über Vertragsinhalte“, betonte der Österreicher und fügte hinzu: „Wenn ich etwas in eine Richtung sagen würde, dann würde man darüber reden.“

Der Bayern-Boss bestätigte damit weder die Ausstiegsklausel noch dementierte er sie. Zuletzt berichtete der kicker, dass Olise keine derartige Option in seinem Arbeitspapier habe.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das ist Bayerns Plan mit Olise

Freund stellte klar, dass der Plan sowie der Wunsch des Vereins sei, noch sehr lange mit Olise zusammenzuarbeiten.

„Er ist ein außergewöhnliches Talent, ein außergewöhnlicher Spieler und er arbeitet sehr hart daran, immer noch besser zu werden - auf seinem sehr hohen Level“, erklärte Freund.

Der Franzose war im Sommer 2024 für 53 Millionen Euro von Crystal Palace nach München gewechselt. Sein Vertrag läuft bis 2029.