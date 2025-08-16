Ex-Coach adelt Bayern-Star: "Alles, was er sagte, war richtig"

SPORT1 16.08.2025 • 17:34 Uhr Bayern-Star Michael Olise gehört zu den Attraktionen der Bundesliga. Für Oliver Glasner, der den Franzosen bei Crystal Palace coachte, ist das keine Überraschung.

Aus der Premier League mit all ihren Top-Klubs herauszustechen, ist für weniger prominente Vereine eine Herkules-Aufgabe. Crystal Palace ist jedoch genau das zuletzt mehrmals gelungen.

Sei es durch die Gewinne des FA Cups und des FA Community Shields oder besondere Stars wie Eberechi Eze und zuvor den zum FC Bayern gewechselten Michael Olise. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung schwärmte Oliver Glasner von den beiden Schlüsselspielern

„Eze ist ein Spieler, der aus dem Nichts ein Tor erzielen kann, das uns den Sieg bringt“, schwärmte Glasner und verwies im selben Atemzug auf seinen früheren Schützling. „Auch Michael Olise hat das gezeigt: Er bringt alles mit, ist ein außergewöhnliches Talent”, schilderte er.

Spielintelligenz von Olise begeistert Glasner

Der 50-Jährige schwärmte sowohl vom fußballerischen Geschick des Franzosen als auch von seiner Begabung im Kopf.

„Ich war beeindruckt, wie er nicht nur mit seinen technischen Fähigkeiten am Ball überzeugt, sondern auch den Fußball versteht. Alles, was er sagte, war richtig. Er wusste genau, was er auf dem Platz tun muss“, führte Glasner aus.

Bereits Anfang August hatte sich Glasner lobend über den Offensiv-Star geäußert. „Er ist wirklich alles: Er kann dribbeln, er kann abschließen, er kann vorbereiten, er versteht das Spiel auch gegen den Ball. Er ist so clever, wie er auch den Gegner immer wieder in gewisse Situationen reinlenkt“, schilderte er bei Sky.

Olise liefert beeindruckende Zahlen

Dass sich der FC Bayern mit Olise einen unglaublichen Spieler an Bord geholt hat, konnte dieser schon in seiner ersten Saison beweisen. In 55 Pflichtspielen im Bayern-Trikot gelangen dem Franzosen 20 Tore und 23 Assists.

Insbesondere in der Saison 2023/24 konnte er derartige Zahlen auch schon bei Crystal Palace andeuten. Trotz einer langwierigen Verletzung und nur 1278 Premier-League-Minuten lieferte der 23-Jährige 16 Scorerpunkte.

Olise & Eze: Vereint der FC Bayern das Traum-Duo?

In diesem Sommer gab es immer wieder Gerüchte, dass das einstige Crystal-Palace-Duo Olise und Eze in München wieder vereint werden könnte. Eze hat eine Ausstiegsklausel, die im Bereich von 80 Millionen Euro liegen soll.

Die Bayern entschieden sich aber für Luis Díaz. Nach dem Abgang von Kingsley Coman könnte in der Offensive noch Bedarf bestehen. Als primäres Transferziel galt bisher Nick Woltemade, jüngst kamen aber auch neue Gerüchte um Christopher Nkunku auf.