Bundesliga: BVB verkündet Transfer!

SPORT1 23.08.2025 • 17:33 Uhr Borussia Dortmund gibt einen hochbegabten Mittelfeldspieler ab: Giovanni Reyna wechselt zu einem Bundesliga-Konkurrenten.

Giovanni Reyna verlässt den BVB und wechselt zu Borussia Mönchengladbach. Das bestätigten die Vereine offiziell.

Am Niederrhein erhält der US-Nationalspieler einen Vertrag bis 2028. Medienberichten zufolge soll die Ablöse bei etwa sechs Millionen Euro liegen.

„Mit Gio verbindet uns eine lange Geschichte”, sagte Dortmunds Sportdirektor zu dem Deal: „Er hat beim BVB zu Beginn seiner Karriere einen sehr steilen Aufstieg erlebt, der im Pokalsieg 2021 gipfelte. In den vergangenen Spielzeiten ist seine Entwicklung leider nicht so verlaufen, wie wir alle uns das erhofft haben.“

Kehl mit Reyna-Wunsch zum Abschied

Auch deshalb sei es für den 22-Jährigen nun „an der Zeit, ein neues sportliches Kapitel aufzuschlagen. Wir wünschen Gio dafür viel Erfolg und hoffen, dass er gesund bleibt und über Spielzeit und Selbstvertrauen in Mönchengladbach wieder zu alter Stärke findet“, sagt Sportdirektor Sebastian Kehl.

