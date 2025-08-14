Bundesliga: Groß spricht offen über BVB-Aus - Karriere bald vorbei?

Pascal Groß geht mit Borussia Dortmund womöglich in seine letzte Saison als Profi. Der deutsche Nationalspieler will seinen bis 2026 gültigen Vertrag nur verlängern, wenn er weiterhin gebraucht wird.
Groß spricht offen über BVB-Aus
„Ich sage immer, es muss für beide sinnvoll sein. Ich will ja nicht verlängern, wenn der Verein das Gefühl hat, das passt nicht mehr”, sagte er im Interview mit den Ruhr Nachrichten. Da bin ich der Erste, der sagt: ‚Vielen Dank, es hat Spaß gemacht. Dann gehe ich einen anderen Weg.‘"
Groß weiter: „Ich will keine Last sein. Ich will helfen, will etwas bewirken. Wenn ich keine Rolle mehr spiele, dann habe ich lieber keinen Vertrag und gehe woanders hin, wo ich helfen kann - oder höre auf.“
Groß hat viel Konkurrenz in Dortmund
Groß gehörte in der vergangenen Saison zu den Leistungsträgern der Schwarz-Gelben, absolvierte 50 Partien. Gerade auf seiner Position im zentralen Mittelfeld hat Trainer Niko Kovac allerdings einige Optionen.
So stieß mit Jobe Bellingham ein weiterer Profi für das Zentrum zum Team. Außerdem können auch Emre Can, Salih Özcan, Felix Nmecha und Marcel Sabitzer in der Mitte spielen.
„Ich sehe die Situation wirklich sehr entspannt. Ich mache mir da gar keine Gedanken. Ich probiere, die Dinge zu beeinflussen, die ich beeinflussen kann”, sagte der 34-Jährige noch: „Das heißt, gut zu trainieren und gut zu spielen, und dann schauen wir weiter. In meinem Leben haben sich die Dinge meistens von selbst ergeben.“