Bundesliga: Groß spricht offen über BVB-Aus - Karriere bald vorbei?

Philipp Heinemann 14.08.2025 • 21:09 Uhr Pascal Groß will seinem Verein nicht zur Last fallen. Nach seinem Vertragsende bei Borussia Dortmund könnte daher Schluss sein.

Pascal Groß geht mit Borussia Dortmund womöglich in seine letzte Saison als Profi. Der deutsche Nationalspieler will seinen bis 2026 gültigen Vertrag nur verlängern, wenn er weiterhin gebraucht wird.

„Ich sage immer, es muss für beide sinnvoll sein. Ich will ja nicht verlängern, wenn der Verein das Gefühl hat, das passt nicht mehr”, sagte er im Interview mit den Ruhr Nachrichten. Da bin ich der Erste, der sagt: ‚Vielen Dank, es hat Spaß gemacht. Dann gehe ich einen anderen Weg.‘"

Groß weiter: „Ich will keine Last sein. Ich will helfen, will etwas bewirken. Wenn ich keine Rolle mehr spiele, dann habe ich lieber keinen Vertrag und gehe woanders hin, wo ich helfen kann - oder höre auf.“

Groß hat viel Konkurrenz in Dortmund

Groß gehörte in der vergangenen Saison zu den Leistungsträgern der Schwarz-Gelben, absolvierte 50 Partien. Gerade auf seiner Position im zentralen Mittelfeld hat Trainer Niko Kovac allerdings einige Optionen.

So stieß mit Jobe Bellingham ein weiterer Profi für das Zentrum zum Team. Außerdem können auch Emre Can, Salih Özcan, Felix Nmecha und Marcel Sabitzer in der Mitte spielen.