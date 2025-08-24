Bundesliga heute: Gladbach - Hamburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 24.08.2025 • 14:30 Uhr Borussia Mönchengladbach empfängt heute den Hamburger SV. Der Anstoß ist um 17:30 Uhr im Borussia-Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 24. August 2025, um 17:30 Uhr kehrt der Hamburger SV nach siebenjähriger Abstinenz mit einem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach in die Bundesliga zurück. Schauplatz des 101. Oberhaus-Aufeinandertreffens beider Traditionsklubs ist der Borussia-Park, geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Sascha Stegemann. Die Rothosen bestreiten ihr erstes Bundesliga-Match seit dem 2:1-Heimsieg gegen die Fohlen im Mai 2018 – es war zugleich das bislang letzte Erstliga-Duell der Hanseaten. In der Gesamtbilanz führt Hamburg nach 100 Spielen mit 40 Siegen, 26 Remis und 34 Niederlagen, verlor allerdings das jüngste Gastspiel am Niederrhein mit 1:3.

Gladbach - Hamburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Bei den Gastgebern richtet sich der Blick auf Florian Neuhaus: Sport-Geschäftsführer Roland Virkus erklärte jüngst, die „Neuhaus-Akte“ nach dem Mallorca-Vorfall sei geschlossen, der Mittelfeldmann arbeite „total professionell“ und könnte gegen den Aufsteiger erstmals wieder in der Startelf stehen.

Trainer Gerardo Seoane muss dennoch eine Serie von sieben sieglosen Bundesliga-Spielen brechen – länger wartet aktuell kein anderes Team auf einen Dreier. Ex-Nationalspieler Mario Basler äußerte im Podcast „Basler ballert“ die Befürchtung, Gladbach könne in dieser Saison in den Abstiegskampf rutschen, zumal in der Offensive Tim Kleindienst verletzt fehlt und Alassane Pléa den Klub verlassen hat.

Hoffnung macht Neuzugang Shuto Machino: Der Japaner war mit elf Treffern Holstein Kiels Top-Torjäger, verwertete 62 Prozent seiner Großchancen und traf an den letzten fünf Spieltagen viermal.

HSV: Polzin vertraut Aufstiegsenergie und Poulsen-Routine

Aufsteiger HSV reist mit breiter Brust an: 78 Treffer bedeuteten in der Vorsaison Vereinsrekord sowie die beste Offensive der 2. Liga. Trainer Merlin Polzin betont, die in der neuen ZDF-Doku „Always Hamburg“ dokumentierte Aufstiegseuphorie könne „viel Kraft geben“.

Mit Yussuf Poulsen steht ein prominenter Neuzugang vor seinem Debüt; der Däne bringt 233 Bundesliga-Einsätze aus Leipziger Zeiten mit und könnte sein 50. Tor im Oberhaus erzielen.

Sebastian Schonlau, Kapitän der Aufstiegssaison, ist dagegen weg: Er hat sich den Vancouver Whitecaps angeschlossen, sodass Polzin seine Defensive ohne den Routinier organisieren muss.

Standards als Schlüssel und Gladbacher Heimserie gegen Aufsteiger

Statistisch treffen zwei unterschiedliche Profile aufeinander: Gladbach ließ in der vergangenen Bundesliga-Spielzeit 17,2 gegnerische Abschlüsse pro Partie zu – Ligahöchstwert und Vereinsnegativrekord – während der HSV 22 Tore nach Standards erzielte, Bestwert der 2. Liga.

Die Fohlen verloren nur eines der letzten zehn Bundesligaspiele gegen Aufsteiger und sind seit acht Heimduellen mit Neulingen ungeschlagen (5 S, drei U). Andererseits gewann Gladbach lediglich eines der jüngsten sechs Bundesliga-Auftaktspiele und ging in den letzten beiden Start-Heimspielen leer aus.

Für den HSV steht eine bemerkenswerte Serie: Die Norddeutschen feierten in der 2. Liga fünf Auftaktsiege in Folge, nachdem sie zuvor neun Auftaktpartien in beiden Profiligen nur einmal gewonnen hatten.

Wird Borussia Mönchengladbach gegen Hamburger SV heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird BMG gegen HSV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Borussia Mönchengladbach gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Borussia Mönchengladbach gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1.