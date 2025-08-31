Bundesliga: Nick Woltemade hat sich beim VfB Stuttgart nicht verabschiedet

Daniel Höhn 31.08.2025 • 12:30 Uhr Nick Woltemade verlässt den VfB Richtung Newcastle United, ohne sich zu verabschieden. Das verrät ein Stuttgarter Spieler.

Am Donnerstag hatte Nick Woltemade Stuttgart in Richtung Newcastle United verlassen. Richtig verabschiedet hat sich der Stürmer bei seinen nun ehemaligen Teamkollegen vom VfB Stuttgart nicht.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Er hat sich aktuell noch nicht gemeldet. Ich habe noch nichts von ihm gehört“, sagte VfB-Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt nach dem 1:0-Sieg über Gladbach.

„Das kam sehr überraschend“

„Das kam sehr überraschend. Generell war es überraschend, dass er den Verein noch verlassen hat“, sagte Mittelstädt: „Das war auch in der Mannschaft nicht abzusehen, so wie ich das in der Kabine vernommen habe. Da war keiner vorher informiert, das kam für alle überraschend.“