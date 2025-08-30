Transfer offiziell: Woltemade erklärt Entscheidung

Felix Kunkel 30.08.2025 • 12:12 Uhr Wochenlang buhlte der FC Bayern um Nick Woltemade. Nun ist allerdings der Wechsel zu Newcastle United offiziell.

Jetzt ist es perfekt: Nationalspieler Nick Woltemade verlässt den VfB Stuttgart und wechselt zu Newcastle United. Das teilten beide Vereine offiziell mit. Newcastle sprach von einem „Rekorddeal“.

Die Schwaben erhalten für den 23-Jährigen Berichten zufolge eine Sockelablöse von 85 Millionen Euro und bis zu fünf Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen.

„Ich bin sehr glücklich, bei diesem großartigen Verein zu sein. Vom ersten Kontakt an hatte ich das Gefühl, dass der Verein mich wirklich wollte und große Pläne für mich hatte“, wird Woltemade in Newcastles Pressemitteilung zitiert.

Woltemade: „Ein großer Schritt in meinem Leben“

„Es ist ein großer Schritt in meinem Leben, Deutschland zu verlassen, aber alle haben mich so herzlich aufgenommen, dass ich mich schon wie ein Teil der Familie fühle. Nach meinem Gespräch mit dem Cheftrainer habe ich das gute Gefühl, dass dies der richtige Ort für mich ist, um mein bestes Niveau zu erreichen.“

Woltemade wird bei den Magpies die Nummer 27 tragen. „Er ist in vielen Bereichen stark - er verfügt über großartige technische Fähigkeiten und hat sich in einer der besten Ligen Europas als echte Gefahr erwiesen -, aber er ist auch noch in einem Alter, in dem er hier viel Raum für Entwicklung und Verbesserungen hat“, lobte Newcastle-Trainer Eddie Howe.

FC Bayern wollte Woltemade

Woltemades Wechsel beendet eine wochenlange Transfer-Saga, in der der FC Bayern intensiv um den Shootingstar buhlte. Der VfB hatte zuvor mehrere Angebote der Münchner abgelehnt und die zähen Verhandlungen vor dem Supercup-Duell für beendet erklärt.

„Nick Woltemade spielt nächste Saison beim VfB Stuttgart, die Akte ist geschlossen“, hatte Stuttgarts Vorstandschef Alexander Wehrle unter anderem gesagt. Das finanziell attraktive Angebot aus Newcastle brachte den Bundesligisten wohl zum Umdenken.