Ten Hag schon vor dem Aus? Großer Knall nicht mehr ausgeschlossen!

SPORT1 31.08.2025 • 12:17 Uhr Erik ten Hag kam als großer Hoffnungsträger zu Bayer Leverkusen. Doch jetzt wird die Luft schon merklich dünner für den 55-Jährigen.

Kommt es bei Bayer Leverkusen nach nur zwei Bundesliga-Spielen bereits zum ganz großen Knall?

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ten Hag in Leverkusen vor dem Aus“, titelte der kicker am Sonntag und bezog sich dabei darauf, dass sich die Bayer-Bosse nach dem vogelwilden 3:3 gegen Werder Bremen öffentlich nicht hinter ihren Trainer gestellt hatten. „Der erste Bundesliga-Trainer wackelt schon“, schrieb auch die Bild-Zeitung.

Nach zwei Spieltagen hat Bayer lediglich einen Punkt auf dem Konto. Zudem habe es ten Hag bisher nicht geschafft, eine Aufbruchstimmung im Verein zu erzeugen. Der Niederländer, der im Mai das schwere Erbe von Double-Trainer Xabi Alonso angetreten hat, habe schon viel Kredit im Verein verspielt.

„Ich finde, dass er ein guter Fachmann ist, was ich aber schwierig fand, ist, dass er nach drei Wochen öffentlich Spieler fordert“, sagte Augsburgs Geschäftsführer Michael Ströll im Doppelpass auf SPORT1: „Ich kann mir vorstellen, dass das auch nicht so gut angekommen ist. Es ist oft besser, frühzeitig die Reißleine zu ziehen als die Dinge einfach mitzuschleppen, ohne, dass es besser wird.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Leverkusen-Kapitän lässt bei ten Hag tief blicken

Dazu passt, dass Bayer-Kapitän Robert Andrich bei seiner Generalkritik nach der Enttäuschung gegen Werder auch ten Hag nicht außen vor ließ. „Der Trainer ist der, der oben steht. Er muss natürlich von ganz oben am meisten Ruhe reinkriegen, aber am Ende sind wir die, die auf dem Platz stehen“, sagte Andrich und ließ durchblicken, dass der neue Coach die Mannschaft offenbar nicht erreicht.

„Ich hätte ten Hag nicht geholt“, fällte Ex-Profi Kevin Kuranyi im Doppelpass ein hartes Urteil: „Ich hätte eher Sandro Wagner geholt, der wirklich ein Charakter-Typ ist. So ein Trainer hätte Leverkusen gutgetan.“

Sowohl kicker als auch Bild berichten, dass es aus dem Verein zum Thema ten Hag lediglich heiße, man werde zunächst die Transferperiode beenden.