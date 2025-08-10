BVB-Abschied: Hummels erhält besondere Ehrung

Manfred Sedlbauer , Felix Kunkel 10.08.2025 • 16:53 Uhr Mats Hummels läuft noch einmal vor den BVB-Fans auf. Dem langjährigen Verteidiger wird eine besondere Ehre zuteil.

Bei der Saisoneröffnung von Borussia Dortmund gegen Juventus Turin (17.30 Uhr im LIVETICKER) wird Mats Hummels noch einmal die Fußballschuhe schnüren. Schon vor dem Anpfiff der Partie wird dem langjährigen Abwehrchef eine besondere Ehre zuteil.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wie SPORT1 erfuhr, ist Hummels künftig im Innenraum des Dortmunder Stadions auf einem großflächigen Bild verewigt. Der BVB will das Bild später auch offiziell der Öffentlichkeit präsentieren.

Damit reiht sich der Weltmeister von 2014 in eine illustre Runde ein: Im Innenraum sind bereits Klubgrößen wie Siegfried „Siggi“ Held, Norbert Dickel, Teddy De Beer, Karl-Heinz Riedle, Dede oder Dieter „Hoppy“ Kurrat verewigt.

Hummels bei letztem BVB-Auftritt Kapitän

Hummels, der in diesem Sommer seine Profilaufbahn beendete, wird am Sonntag ein letztes Mal mit den Schwarz-Gelben vor den heimischen Fans einlaufen.

{ "placeholderType": "MREC" }