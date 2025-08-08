BVB-Boss Watzke über Bellingham-Deal: "Wenn ich irgendwas hasse ..."

Daniel Höhn 08.08.2025 • 14:15 Uhr BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hat über den Transfer von Jobe Bellingham gesprochen – und überraschende Details verraten.

Der Transfer von Jobe Bellingham war für Borussia Dortmund der „Königstransfer“ des Sommers. Nun hat sich BVB-Boss Watzke im Trainingslager des BVB im Gespräch mit SPORT1 und Sky zu dem Wechsel geäußert - bei dem er selbst eine wichtige Rolle spielte.

Auch wenn er dies nicht zu sehr an die große Glocke hängen wollte: „Wenn ich irgendwas hasse - und das ist ja auch irgendwie neu: Dass dann noch innerhalb eines Klubs die Anteile berechnet werden. Da bin ich komplett außen vor.“

Anschließend gab der Geschäftsführer dennoch Einblicke in den Deal: „Es gab vor Jobe mehrere Alternativen und dann hatten Lars (Ricken, Anm. d. Red.) und Sebastian (Kehl, Anm. d. Red.) mich gebeten - weil sie wissen, dass ich mit der Familie Bellingham und Jobe seit vielen Jahren ein sehr enges Verhältnis habe - zu versuchen, noch ein Zeichen zu setzen.“

„Zumindest hat das nicht geschadet“

Der 66-Jährige erzählte weiter: „Dann bin ich hin und das hat dann ganz gut funktioniert. Ich habe zu Jobe wirklich ein sehr, sehr gutes Verhältnis, was ein bisschen über das hinausgeht, was man so normalerweise zu einem Spieler hat. Zumindest hat das nicht geschadet.“

Bellingham wechselte für gut 30 Millionen Euro vom AFC Sunderland zu den Schwarz-Gelben und unterschrieb einen Vertrag bis 2030.

Watzke freut sich, den Mittelfeldspieler auch in der Bundesliga zu sehen: „Jobe ist ein außergewöhnlicher Spieler, ein außergewöhnlicher Mensch, und ich freue mich, dass er hier ist.“