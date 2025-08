Wegen Bruder: Jobe Bellingham hatte "Sorgen" vor BVB-Wechsel

Am Ende sei es jedoch die Überzeugungskraft des Vereins gewesen, die den Ausschlag gegeben habe. "Sie haben mir gezeigt, dass diese Dinge gar nicht so viel Einfluss darauf haben würden, was ich tatsächlich tue, sagte der 19-Jährige. "Und ich bin auch jemand, der fest daran glaubt, dass die Meinung anderer nicht bestimmen sollte, was ich in meinem Leben machen will." Es sei am Ende eine Entscheidung gewesen, "die ich für mich selbst getroffen habe. Meine Reise ist nicht die, die andere verstehen müssen."