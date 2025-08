BVB: Can lässt tief blicken! "Gibt Menschen, die mich fertigmachen wollen"

Emre Can hat mittlerweile einen anderen Blick auf kritische Stimmen - der BVB-Kapitän ist der Meinung, dass es Menschen gibt, die ihn fertigmachen wollen.

Emre Can hat mittlerweile einen anderen Blick auf kritische Stimmen - der BVB-Kapitän ist der Meinung, dass es Menschen gibt, die ihn fertigmachen wollen.

Emre Can sieht sich häufig zu Unrecht in die Rolle des Sündenbocks gedrängt. Der Kapitän von Borussia Dortmund nimmt sich die teils unverhältnismäßige Kritik dabei sehr zu Herzen.

„Ich bin ein Typ, der vieles in sich reinfrisst, ich schlafe nach schlechten Spielen nicht gut“, erzählte der aktuell verletzte Nationalspieler im Interview mit 11 Freunde . Und ergänzte: „Ich bin nicht an allem schuld.“

„Es gibt Menschen, die mich fertigmachen wollen“

„Wir haben zu Hause gegen St. Pauli gespielt, es stand 1:0 für uns, nach 70 Minuten wurde ich ausgewechselt. Kurz darauf fiel das 1:1. Hinterher schrieb einer bei Instagram: ‚Wie kann man so dumm sein wie du beim Gegentor?‘“, erinnerte sich Can.

Da habe er gemerkt: „Es ist ganz egal, was ich mache. Ich muss nicht mal auf dem Platz stehen und es gibt Menschen, die mich fertigmachen wollen.“

Dortmund hatte in der vergangenen Saison vor allem in der Hinrunde viele Punkte liegen lassen. Zusammen mit Julian Brandt wurde Can dabei immer mehr zum Gesicht der sportlichen Talfahrt.