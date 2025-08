BVB: Ein Thema, das schon beim FC Bayern heiß gekocht wurde

Über Wochen und Monate begleitete die Münchner dieses Thema. Der Wunsch wurde dem Coach der „Three Lions“ nicht erfüllt. Der damalige Wunschspieler Joao Palhinha war zwar schon in München, der Transfer platzte allerdings in letzter Sekunde.

Ähnlich lange, nur eben nicht in dieser Lautstärke, gibt es diese Diskussion auch in Dortmund. Eine dauerhafte Lösung für dieses „Problem“ gab es bislang allerdings nicht. Und auch in Zukunft wird das wohl so bleiben.