BVB: Kovac setzt sofort auf Neuzugang Anselmino

SID 29.08.2025 • 14:41 Uhr Die argentinische Leihgabe vom FC Chelsea Aarón Anselmino soll schon gegen Union Berlin in der Abwehr helfen.

Angesichts seiner Personalprobleme in der Abwehr setzt Trainer Niko Kovac beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund auf Soforthilfe durch den Neuzugang Aarón Anselmino.

Der Argentinier, den der BVB am Mittwoch auf Leihbasis vom FC Chelsea verpflichtet hatte, ist als Ersatz für den rotgesperrten Filippo Mane in der Dreierkette vorgesehen. „Wahrscheinlich werden wir mit Aarón auffüllen“, kündigte Kovac vor dem Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr) gegen Union Berlin an.

Ryerson zurück im BVB-Training

Der U20-Nationalspieler habe „sehr großes Potenzial“, brauche aber eigentlich „ein bisschen Eingewöhnungszeit“. Dennoch zeigte sich der BVB-Coach überzeugt: „Er ist sehr zweikampfstark, sehr bissig, sehr griffig und wird uns von Beginn an helfen.“ Kovac muss weiter auf die verletzten Innenverteidiger Niklas Süle, Emre Can und Nico Schlotterbeck verzichten. Wieder im Training ist Außenverteidiger Julian Ryerson, der wegen Wadenproblemen zum Saisonauftakt gefehlt hatte.

Nicht äußern wollte sich der Trainer zum möglichen Neuzugang Fabio Silva. Der Portugiese von den Wolverhampton Wanderers könnte eine Ergänzung zum Topstürmer Serhou Guirassy bilden. „Es gibt noch nichts Neues, deshalb können wir auf diese Personalie nicht eingehen“, sagte Kovac.

