BVB-Präsident? Watzke äußert sich

Manfred Sedlbauer 07.08.2025 • 19:13 Uhr Seit Wochen wird über eine Kandidatur von Hans-Joachim Watzke als BVB-Präsident spekuliert. In Österreich meldet er sich nun zu Wort.

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke wollte sich während seines Urlaubs über eine mögliche Kandidatur als Präsident Gedanken machen.

Am Rande des Trainingslagers der BVB-Frauen im österreichischen Westendorf äußerte er sich zu seinen Plänen.

Kandidiert Watzke? „Ich habe das vernommen“

„Ich brauche noch ein paar Tage. Ich habe das aber vernommen, was Dr. Winfried Materna (Vorsitzender des Wirtschaftsrates und Wahlausschussleiter; Anm. d. Red.) gesagt hat und viele andere aus den Gremien auch. Das werde ich schon in meine Bewertung mit einbeziehen“, sagte Watzke.

Aus den Gremien gab es bereits positive Signale, dass sie die Kandidatur Watzkes unterstützen.

Kommt es zum Kampf um das BVB-Präsidentenamt?

Amtsinhaber Dr. Reinhold Lunow hat seine erneute Kandidatur bereits Anfang Juni bekannt gegeben und überraschte damit viele Vereinsmitarbeiter. Es könnte somit auf einen Kampf ums Präsidentenamt hinauslaufen.

Im Hintergrund positionieren sich bereits die beiden Parteien. Eine Kandidatur Watzkes ist nach SPORT1-Einschätzungen so gut wie sicher.

Watzke wäre wohl im Vorteil

„Wenn ich mich dann aber entscheide, werde ich alle gleichmäßig informieren“, ließ der 66-Jährige wissen.