BVB-Star Sébastien Haller - Der teuerste Backup der Bundesliga?

Lange Zeit sah es so aus, als wäre das auch sein letztes Spiel für den BVB . Ein Abschied im Sommer galt als beschlossene Sache. Hinter den Kulissen wird auch weiterhin an einer Abgabe von Haller gearbeitet - auch ein Verbleib des Ivorers ist aber ein denkbares Szenario.

Haller feiert sein Comeback beim BVB

Haller galt als Abgabekandidat Nummer eins

BVB diskutiert über einen Haller-Verbleib

Dorthin, wo er schon zwischen 2015 und 2017 auf Torejagd gegangen war und so überzeugte, dass Eintracht Frankfurt ihn in die Bundesliga lotste. Und auch diesmal fühlte er sich in dort offensichtlich wohl: In 18 Pflichtspielen traf er sechsmal und tankte Selbstbewusstsein.