Dieses Juwel des FC Bayern brachte schon Thomas Müller zum Staunen

Santos Daiber hielt Kimmich den Rücken frei

Diese Unbekümmertheit zeigte der 18-Jährige jetzt auch bei seinem Debüt gegen Olympique Lyon. Er spielte an der Seite von Top-Star Kimmich so, als ob er dies schon seit Jahren tun würde.

Santos Daiber machte kaum Fehler, wirkte ausgesprochen ruhig am Ball und hatte eine starke Passquote. Klar, es gelang noch nicht alles und ab und an wählte er vielleicht noch zu oft den sicheren Ball nach hinten, aber er agierte eben genauso, wie er in der Situation gebraucht wurde.

Freund lobt: „Hat Spaß gemacht, den Jungs zuzusehen“

Santos Daiber läuft für Portugal auf

Bei den Bayern überzeugte er in der vorletzten Saison in der U17, tat sich in der vergangenen Saison aber aufgrund einer langwierigen Knieverletzung in der U19 lange schwer.