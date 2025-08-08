Emotionale Rückkehr zum FC Bayern: Tel stockt die Stimme

Maximilian Lotz 08.08.2025 • 11:22 Uhr Mathys Tel wird beim Testspiel des FC Bayern gegen Tottenham Hotspur offiziell verabschiedet. Hinterher findet der Ex-Münchner emotionale Worte.

Vor dem Spiel gab es Blumen, hinterher zeigte sich Mathys Tel selbst emotional berührt. Wie viel ihm sein Ex-Verein FC Bayern bedeutet, schilderte der Franzose bei seiner Rückkehr nach München auf Deutsch.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Dieses Stadion ist wie mein Zuhause“, sagte Tel nach der 0:4-Niederlage seines neuen Klubs Tottenham Hotspur gegen die Bayern bei MagentaSport.

Tel: „Mia san Mia für immer“

„Ich habe viele Emotionen“, schob der 20-Jährige mit stockender Stimme hinterher. „Mia san Mia für immer.“

Vor Anpfiff wurde Tel offiziell verabschiedet. Sportdirektor Christoph Freund überreichte einen Blumenstrauß. Es folgten Umarmungen mit Sportvorstand Max Eberl und Bayern-Coach Vincent Kompany.

{ "placeholderType": "MREC" }

Von den mit 75.000 Zuschauern gefüllten Rängen gab es lauten Beifall. Als ein weiteres Andenken an seine alte Heimat bekam Tel nach Abpfiff noch ein Lebkuchenherz geschenkt.

Rein sportlich verlief seine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte enttäuschend. Die deutliche Niederlage sei für ihn keine Überraschung gewesen. „Ich wusste es, ich kenne diese Mannschaft“, sagte Tel. „Es ist schade für uns, aber wir müssen weiterarbeiten. Dann wird es eine gute Saison für uns.“

Tel ging im Winter zunächst auf Leihbasis zum englischen Erstligisten, mit dem er die Europa League gewann. Für rund 35 Millionen Euro wechselte der französische U21-Nationalspieler nun fest nach London.

Tel sendete Botschaft an Bayern-Fans

Schon damals richtete er in den sozialen Medien warme Worte an die Bayern-Fans. „Ich liebe euch alle, Mia san Mia“, schrieb er und fügte seiner Nachricht ein rotes und weißes Herz hinzu.

{ "placeholderType": "MREC" }

2022 war Tel für rund 20 Millionen Euro von Stade Rennes nach München gewechselt. Aufgrund seines Engagements und seiner Einstellung entwickelte er sich zu einem Publikumsliebling, doch für einen dauerhaften Stammplatz im Starensemble der Bayern reichte es nicht. Daher erfolgte Anfang des Jahres der Schritt nach England.