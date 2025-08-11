Newsticker
Fix! Holtby findet neuen Klub

Lewis Holtby schließt sich einem Klub in den Niederlanden an. Dort erhält der 34-Jährige einen Zwei-Jahres-Vertrag.
Lewis Holtby galt 2018 als Gesicht des HSV-Abstiegs, doch der Mittelfeldspieler lehnt diese Darstellung entschieden ab.
Lewis Holtby schließt sich einem Klub in den Niederlanden an. Dort erhält der 34-Jährige einen Zwei-Jahres-Vertrag.

Der dreimalige Fußball-Nationalspieler Lewis Holtby setzt seine Karriere in den Niederlanden fort. Der Eredivisie-Klub NAC Breda gab am Montag die Verpflichtung des früheren Kapitäns von Holstein Kiel bekannt. Der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt ablösefrei und erhält einen Vertrag bis 2027. Für den gebürtigen Erkelenzer ist es der zehnte Klub seiner Profikarriere.

Holtby hatte im Frühjahr seinen Abschied aus Kiel angekündigt. Der Anführer wollte seine Zeit an der Förde mit dem Klassenerhalt krönen - dies misslang. Der Routinier absolvierte in seiner Karriere 225 Bundesliga-Spiele sowie 137 Partien in der 2. Bundesliga, 38 in der Premier League und 21 in der Europa League. Stationen waren neben Kiel unter anderem der Hamburger SV, Schalke 04, Tottenham Hotspur und der FSV Mainz 05.

Dritte Auslandstation für Holtby

Peter Maas, Bredas Technischer Direktor, freut sich auf Holtby. „Mit Lewis bereichern wir unseren Kader um viel Erfahrung. Wir haben uns in unseren Gesprächen sofort gut verstanden, auch weil er ein echter Enthusiast und Publikumsliebling ist. Lewis wird in den kommenden Wochen eingearbeitet, und wir möchten, dass er sich in Breda schnell wohlfühlt“, wird Maas in einem Statement zitiert.

In der Vorsaison hatte Breda als Aufsteiger auf Rang 15 die knapp Klasse gehalten. Für Holtby sind die Niederlande das dritte Land in seiner Profikarriere und NAC Breda der insgesamt zehnte Klub.

