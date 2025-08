FC Bayern: An Goretzka kommt keiner vorbei

Es waren Szenen, die Leon Goretzka guttun dürften: Beim öffentlichen Training des FC Bayern am Montagnachmittag war es sein Name, der oft und besonders laut von einigen der 2500 Fans gerufen wurde. Auch die Autogramme des Nationalspielers nach der Einheit waren heiß begehrt.

Ein Comeback wie im Märchen

Zu teuer und über den Zenit hinaus – so das Urteil der Verantwortlichen. Folgerichtig landete Goretzka meistens auf der Bank oder schaffte es im Pokal gegen Ulm und beim Auswärtsspiel in Kiel nicht einmal mehr in den Kader.