Goretzka zurück in Nationalmannschaft! Zwei weitere Überraschungen im Kader

Für die Nations League gegen Italien gibt es in der deutschen Nationalmannschaft eine bemerkenswerte Rückkehr. Julian Nagelsmann hat weitere Überraschungen bei der Nominierung parat.

Leon Goretzka ist zurück in der deutschen Nationalmannschaft ! Der Mittelfeldspieler des FC Bayern wurde von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die anstehenden Viertelfinalspiele in der Nations League nominiert.

Zuletzt hatte Goretzka am 21. November 2023 im DFB-Kader gestanden. Beim 0:2 gegen Österreich absolvierte er sein bis dato letztes Länderspiel, musste danach unter anderem die Heim-EM am TV verfolgen. Zuletzt hatte sich schon Joshua Kimmich für seine Rückkehr ins DFB-Team starkgemacht .

So erklärt Nagelsmann den Goretzka-Hammer

„Der entscheidende Punkt ist: Wir bewerten sportlich“, sagte Nagelsmann zur Rückkehr von Goretzka: „Er hat eine sehr gute Phase, hatte auch eine sehr schwere Phase bei Bayern. Er spielt dort eine gute Rolle. Er passt von der Idee her, wie wir spielen wollen.“

Es sei "am Ende ein leichtes Gespräch" mit dem Bayern-Star gewesen, berichtete der Bundestrainer: „Aber auch fordernd.“

Überraschungen im DFB-Kader

Am 20. März (20.45 Uhr) steigt das Hinspiel gegen Italien in Mailand, drei Tage später (23. März, 20.45 Uhr) dann das Rückspiel zwischen den beiden viermaligen Weltmeistern in Dortmund.