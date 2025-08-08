FC Bayern bindet Top-Talente - Musialas frühere Nummer neu vergeben

SPORT1 08.08.2025 • 17:19 Uhr Zwei Nachwuchstalente des FC Bayern verlängern ihre Verträge. Lennart Karl tritt in große Fußstapfen und übernimmt die frühere Nummer von Jamal Musiala.

Der FC Bayern treibt seine Kaderplanung mit Blick auf die Zukunft voran. Wie der deutsche Rekordmeister am Freitag bekanntgab, haben die beiden Nachwuchstalente Lennart Karl und Wisdom Mike ihre Verträge verlängert. Über die genaue Laufzeit machte der Klub keine Angaben.

„Wir wollen Lennart Karl und Wisdom Mike kontinuierlich an die Profis heranführen, sie sollen mit unserer Unterstützung jeden Tag alles geben, denn wir wünschen uns neben Jamal Musiala, Aleks Pavlovic und Josip Stanisic weitere Eigengewächse in unserer ersten Mannschaft“, wird Sportvorstand Max Eberl zitiert.

Sportdirektor Christoph Freund erklärte: „Lennart Karl und Wisdom Mike sind seit Jahren am FC Bayern Campus und seither stets prägende Spieler ihrer Mannschaften.“ Beide seien „noch sehr jung und haben enormes Potenzial. Ihnen kann die Zukunft gehören.“

Bayern-Talent bekommt Musiala-Nummer

Lennart Karl und Wisdom Mike tragen seit 2022 das Trikot des FC Bayern und sind auch für die U17-Auswahl des DFB am Ball.

Erst am Donnerstag hatte Karl beim 4:0-Erfolg des FCB im Testspiel gegen Tottenham mit einem sehenswerten Tor für Aufsehen gesorgt. Der 17-Jährige, der bei der Klub-WM sein Debüt im Team von Vincent Kompany feierte, gilt als das derzeit wohl größte Talent im Klub.

Nun tritt Karl in große Fußstapfen: Wie die Münchner mitteilten, wird er künftig mit der Rückennummer 42 auflaufen - jene Nummer, die bislang Jamal Musiala getragen hatte.