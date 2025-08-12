FC Bayern: Coman fehlt - Freund klärt auf

Niklas Trettin 12.08.2025 • 18:44 Uhr Kingsley Coman, dessen Abgang vom FC Bayern kurz bevorsteht, fehlt beim Testspiel in Zürich. Sportdirektor Christoph Freund klärt auf, was dahintersteckt.

Kingsley Coman, dessen Wechsel nach Saudi-Arabien nur noch Formsache ist, steht beim abschließenden Testspiel des FC Bayern gegen den Grasshopper Club Zürich (Jetzt im LIVETICKER) nicht im Kader des Rekordmeisters.

Doch ist sein sich ankündigender Abgang auch der Grund für sein Fehlen?

„King ist leider krank”, sagte Sportdirektor Christoph Freund, als er vor der Partie auf den 29 Jahre alten Franzosen angesprochen wurde. Es ist also möglich, dass Coman nie wieder für den deutschen Rekordmeister auflaufen wird.

Coman soll es in die Wüste ziehen

Wie SPORT1 bestätigen kann, wird Coman den FC Bayern nach zehn Jahren verlassen und zu Al-Nassr in die saudi-arabische Pro League wechseln. Die Ablösesumme soll bei rund 30 Millionen Euro liegen.

