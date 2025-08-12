Newsticker
FC Bayern: Coman fehlt - Freund klärt auf

Coman fehlt: Freund klärt auf

Kingsley Coman, dessen Abgang vom FC Bayern kurz bevorsteht, fehlt beim Testspiel in Zürich. Sportdirektor Christoph Freund klärt auf, was dahintersteckt.
Kingsley Coman steht nach SPORT1-Informationen unmittelbar vor einem Wechsel zum Saudi-Klub Al-Nassr. Wen holen die Bayern als Nachfolger des Franzosen?
Niklas Trettin
Kingsley Coman, dessen Wechsel nach Saudi-Arabien nur noch Formsache ist, steht beim abschließenden Testspiel des FC Bayern gegen den Grasshopper Club Zürich (Jetzt im LIVETICKER) nicht im Kader des Rekordmeisters.

Doch ist sein sich ankündigender Abgang auch der Grund für sein Fehlen?

„King ist leider krank”, sagte Sportdirektor Christoph Freund, als er vor der Partie auf den 29 Jahre alten Franzosen angesprochen wurde. Es ist also möglich, dass Coman nie wieder für den deutschen Rekordmeister auflaufen wird.

Coman soll es in die Wüste ziehen

Wie SPORT1 bestätigen kann, wird Coman den FC Bayern nach zehn Jahren verlassen und zu Al-Nassr in die saudi-arabische Pro League wechseln. Die Ablösesumme soll bei rund 30 Millionen Euro liegen.

Bei dem Wüstenklub wird Coman künftig an der Seite von Superstar Cristiano Ronaldo auf Tore- und Titeljagd gehen.

