FC Bayern: Erst dominant, dann wackelig! Zittersieg in Augsburg

Johannes Vehren 30.08.2025 • 20:34 Uhr Der FC Bayern fährt seinen zweiten Sieg in der Bundesliga ein. Das Kompany-Team gerät gegen den FC Augsburg ins Wanken.

Erst dominant, danach gewackelt! Am Samstagabend hat der FC Bayern beim FC Augsburg mit 3:2 (2:0) gewonnen. Zwischenzeitlich führte die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany mit 3:0, doch am Ende wurde es noch einmal eng.

Serge Gnabry brachte die Bayern in der 28. Minute in Front. Harry Kane flankte den Ball gefühlvoll in den Strafraum und Gnabry nickte das Leder an Augsburgs Keeper Finn Dahmen vorbei ins Tor.

Díaz vergibt Megachance

Wenige Augenblicke vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Luis Díaz die Führung. Nach dem Zuspiel von Konrad Laimer musste der Kolumbianer nur noch einschieben.

Als die Partie erst ein paar Sekunden alt war, hatte Díaz bereits eine Megachance. Der Rekordmeister kombinierte sich gefährlich in den gegnerischen Strafraum und Michael Olise legte den Ball von rechts quer vor dem Tor auf seinen Teamkollegen.

Jakic bringt Augsburg wieder ins Spiel

Anstatt den Ball mit dem linken Fuß ins leere Tor zu schießen, nahm Díaz aus kürzester Distanz den rechten Außenrist, traf den Ball nicht richtig, wodurch er im Anschluss geklärt werden konnte.

Nach dem Seitenwechsel schoss Olise das 3:0 (48.) und alles sah danach aus, als wäre das Spiel entschieden. Doch nur fünf Minuten später erzielte Kristijan Jakic Augsburgs ersten Treffer. Danach ging ein Ruck durch das Team von Trainer Sandro Wagner.

In der 76. Minute stellte Mert Kömür dann die Partie wieder scharf. Der Youngster erzielte das 2:3, wodurch alles wieder offen war. Die Augsburger warfen daraufhin alles nach vorne, doch der Ausgleich gelang ihnen nicht mehr.

Schlimme Szene in der Nachspielzeit

In der Nachspielzeit kam es noch zu einer schlimmen Szene. Sacha Boey und Robin Fellhauer stießen bei einem Luftduell mit den Köpfen zusammen.

