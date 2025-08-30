FC Bayern: "Kläglich!" Knallhartes Urteil nach Díaz-Szene

Johannes Vehren 30.08.2025 • 18:56 Uhr Luis Díaz verpasst in der Anfangsphase des Auswärtsspiels beim FC Augsburg die frühe Führung. Der Bayern-Star vergibt aus kürzester Distanz. Später trifft er dann.

Irre Szene von Luis Díaz! Wie am Mittwoch im DFB-Pokal hat der Star des FC Bayern auch beim Auswärtsspiel beim FC Augsburg (Hier geht‘s zum LIVETICKER) eine Riesenchance vergeben.

Der Flügelspieler verpasste es beim FCA auf kuriose Art und Weise, seine Mannschaft früh in Führung zu bringen.

Bayern-Star Díaz vergibt Großchance

Es lief noch die erste Minute, als sich die Bayern gefährlich in den gegnerischen Strafraum kombinierten. Michael Olise legte den Ball von rechts quer vor dem Tor auf seinen Teamkollegen.

Anstatt den Ball mit dem linken Fuß ins leere Tor zu schießen, nahm Díaz aus kürzester Distanz den rechten Außenrist, traf den Ball nicht richtig, wodurch er im Anschluss geklärt werden konnte.

Matthäus findet deutliche Worte

„Dass er den nicht reinmacht... da war es schwieriger, den vorbeizuschießen, als ihn reinzumachen“, fand Experte Lothar Matthäus deutliche Worte während der Übertragung bei Sky.

Er fügte hinzu: „Den KANN man nicht machen, den MUSS man machen. Eine 100-prozentige Torchance für den FC Bayern, kläglich vergeben vom Neuzugang.“

Diáz trifft vor dem Halbzeit

In der 28. Minute gingen die Münchener aber in Führung: Nach einer gefühlvollen Hereingabe von Harry Kane nickte Serge Gnabry den Ball ins Tor.