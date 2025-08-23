FC Bayern: Kane wiederholt seine Warnung - Kimmich reagiert vielsagend

Vincent Wuttke 23.08.2025 • 13:24 Uhr Harry Kane wiederholt nach dem Bundesliga-Traumstart seine Warnung aufgrund des kleinen Kaders. Joshua Kimmich reagiert.

Mit seinem Hattrick beim 6:0-Sieg des FC Bayern gegen RB Leipzig war Harry Kane einmal mehr der gefeierte Held bei den Münchnern. Dennoch wiederholte der Stürmer nach Abpfiff seine Warnung bezüglich des kleinen Kaders. Bereits vor einigen Tagen hatte der Engländer mit ähnlichen Aussagen für Aufsehen gesorgt.

Nun legte Kane nach der Gala gegen die Sachsen nach. Bei ESPN gab er im Gespräch mit den Experten Thomas Hitzlsperger und Jan Age Fjörtoft zu: „Aus Spielersicht können wir nur das kontrollieren, was auf dem Feld passiert. Wir haben trotzdem an alle die Message gesendet, dass wir bereit sind für alle Situationen.“

Auf Nachfrage gab der 32-Jährige zu: „Ja, wir haben einen kleinen Kader. Es sind aber auch noch acht oder neun Tage im Transferfenster. Also werden wir sehen, ob noch etwas gemacht wird. Es liegt aber nicht in unserer Hand. Wir können uns nur auf uns fokussieren und auf das, was wir auf dem Rasen machen.“

Mit den Bedenken von Kane wurde auch Kapitän Joshua Kimmich nach der Partie bei Sky konfrontiert.„Wir können alle zählen. Wir wissen, wie viele Spieler gegangen sind, wie viele Spieler gekommen sind. Von Harry war das eine Feststellung.“

Kimmich reagiert auf Kanes Warnung

Der deutsche Nationalspieler fügte an, dass er sich aber nicht in die Transferthemen einmischen möchte: „Das machen die anderen. Deswegen versuche ich, nicht zu viel Energie da reinzustecken und diese lieber beim Jubeln zu verwenden.“

Bereits nach dem Supercup in der vergangenen Woche hatte sich Bayern-Torjäger Kane für weitere Verstärkungen ausgesprochen und durchaus pikante Aussagen getroffen.

„Es ist einer der kleinsten Kader, in dem ich je gespielt habe“, sagte der englische Nationalspieler im Gespräch mit Journalisten. „Wir sind ein bisschen dünn aufgestellt, wenn wir ehrlich sind - aber aus unserer Sicht, können wir, die Spieler, das nicht beeinflussen.“