FC Bayern macht Geldregen offiziell

Der FC Bayern und die Fluggesellschaft Emirates machen eine langfristige Zusammenarbeit offiziell. Das in Dubai ansässige Unternehmen kehrt in die Bundesliga zurück.

Der FC Bayern und die Fluggesellschaft Emirates machen eine langfristige Zusammenarbeit offiziell. Das in Dubai ansässige Unternehmen kehrt in die Bundesliga zurück.

„Der FC Bayern ist sehr froh, in Emirates einen leistungsstarken Partner gewonnen zu haben, der seit Jahrzehnten überzeugter Förderer des Klub-Fußballs in Europa ist“, wird Michael Diederich, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, zitiert. „Der FC Bayern braucht für die Umsetzung seiner sportlichen Ziele auch wirtschaftliche Planungssicherheit, die Emirates passen also ideal in die Partnerfamilie unseres Vereins. Helfen wird uns zudem, dass Emirates Fußball-Fans auf aller Welt verbindet und den FC Bayern bei seinen Internationalisierungsvorhaben unterstützen kann.“