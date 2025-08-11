FC Bayern: Matthäus glaubt an Wende in Sachen Woltemade

Niklas Trettin 11.08.2025 • 22:28 Uhr Die Frage, für welchen Verein Nationalspieler Nick Woltemade in der kommenden Saison spielen wird, ist für Lothar Matthäus nach wie vor nicht geklärt. Kingsley Comans Abgang könnte ein Hinweis darauf sein.

In den vergangenen Wochen war der Transferpoker um Nationalspieler Nick Woltemade nicht aus den Schlagzeilen wegzudenken – und das wird sich auch in nächster Zeit nicht ändern, wenn man Lothar Matthäus glaubt.

Obwohl der FC Bayern das Thema zuletzt öffentlich abgehakt hat, rechnet der 64-Jährige mit einer Wende.

Matthäus mit These zu Woltemade und Coman

Sportvorstand Max Eberl habe „zwar in der vergangenen Woche gesagt, das Thema Woltemade sei vom Tisch, aber ich könnte mir vorstellen, dass dieses Thema noch nicht beendet ist“, schreibt Matthäus in seiner Sky-Kolumne. Was für ihn ein Indiz dafür sei? Der Abgang von Kingsley Coman, für die Münchner um die 30 Millionen Euro Ablöse kassieren.

„Wenn Bayern einen Spieler in der Größenordnung von Kingsley Coman abgibt, muss man sich mit Woltemade beschäftigen“, betont Matthäus. Denn: „Wenn auf der einen Seite etwas passiert, dann passiert auch auf der anderen Seite etwas. Wenn man Coman abgibt, wären Einnahmen da, die ganz sicher genutzt werden, um Spieler zu holen, die man gerne in München sehen würde.“

Bayern hat „eine Verpflichtung gegenüber Woltemade“

Dass sich die Bayern nicht vom VfB Stuttgart, Woltemades aktuellem Arbeitgeber, unter Druck setzen lassen wollen, ist für den Rekordnationalspieler kaum überraschend: „Aber andererseits hat man auch eine Verpflichtung gegenüber Woltemade, der sich klar und deutlich zum FC Bayern bekannt hat.“

„Bayern möchte das Gesicht nicht verlieren, aber wenn die 55 Millionen, die geboten wurden, das Ende der Fahnenstange sein sollen“, so Matthäus weiter, „dann muss sich Woltemade fragen: Warum zahlen sie für mich nicht 65 Millionen Ablöse, wenn sie für Luis Diaz sogar 75 Millionen bezahlt haben?“

Matthäus zufolge seien die 65 Millionen Euro, welche die Stuttgarter für ihren Stürmer aufrufen, im Vergleich zur Ablöse für Diaz gerechtfertigt. Schließlich sei Woltemade deutscher Nationalspieler und fünf Jahre jünger.