FC Bayern: Neuigkeiten bei Pavlovic

Aleksandar Pavlovic hat Fortschritte in seiner Arbeit an einem Comeback gemacht. Der FC Bayern München veröffentlichte am Donnerstag Bilder des deutschen Nationalspielers, auf denen er mit dem Ball auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße trainiert.
Pavlovic hatte sich Anfang August im Training einen Bruch der Augenhöhle zugezogen und musste operiert werden. Wann genau Trainer Vincent Kompany wieder auf den Mittelfeldspieler setzen kann, teilte der Klub nicht mit.
Für den FC Bayern steht das erste Pflichtspiel am Samstag im Franz-Beckenbauer-Supercup bei DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart an.
In der Bundesliga startet der deutsche Rekordmeister am 22. August. Die Münchner bestreiten das Eröffnungsspiel gegen RB Leipzig.