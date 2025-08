Real Madrid reagiert auf Sven Ulreichs Schicksalsschlag

„ Real Madrid , sein Präsident und sein Vorstand möchten Sven Ulreich zum Tod seines Sohnes ihr Beileid und Mitgefühl aussprechen und schließt seine Familie und seine Angehörigen in diese Anteilnahme ein“, schrieben die Madrilenen auf dem Kurznachrichtendienst X .

Am Freitag hatte der Reservekeeper vom FC Bayern München in den sozialen Netzwerken bekannt gegeben, dass er und seine Ehefrau um ihren Sohn trauern.

Niederlechner widmet Tor der Familie Ulreich

Bereits am Freitagabend hatte Stürmer Florian Niederlechner von 1860 München in einem emotionalen Interview seine Anteilnahme geäußert und sein Tor in der 3. Liga der Familie Ulreich gewidmet.