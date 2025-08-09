FC Bayern: Thomas Müller überrascht in München

Thomas Müller hat die Reise nach Nordamerika immer noch nicht angetreten. Der Superstar trainiert weiterhin mit seinem Ex-Klub FC Bayern - auch bei der öffentlichen Einheit am Samstagvormittag stand er wieder auf dem Platz.
Müller überrascht in München
Mit leicht verändertem Look - wie bei Instagram angekündigt, lässt er sich einen Schnurrbart wachsen - betrat er unter dem Jubel der Fans den Rasen.
Die Bayern liefern auf YouTube einen Stream zu der Trainingseinheit: „Er ist also doch noch dabei“, rief auch der Kommentator leicht überrascht, als Müller auftauchte: „Was für ein Bild.“
Müller: So komisch ist das gar nicht
Müller, dessen Gesichtsbehaarung gleich von Co-Trainer René Maric inspiziert wurde, hatte vor einigen Tagen seinen Wechsel zum MLS-Klub Vancouver Whitecaps verkündet. Diese tragen am Sonntag (um 4.30 Uhr deutscher Zeit) ihr nächstes Spiel aus.
Erst kommende Woche wird auch Müller mit an Bord sein: „Meine ersten Spielminuten gibt’s wahrscheinlich schon am 17. August gegen Houston Dynamo“, schrieb Müller jüngst in seinem persönlichen Newsletter.
Eine gute Woche bleibt dem 35-Jährigen also noch, um über den großen Teich zu fliegen und sich mit seiner neuen sportlichen Heimat vertraut zu machen.
Bis es so weit ist, trainiert er aber noch in München mit den alten Kollegen.
„Ehrlich gesagt, fühlt sich das alles gar nicht so komisch an, wie man es sich vielleicht denken könnte“, erklärte er dazu: „Es war entspannt, ohne Abschiedsstimmung oder dergleichen.“
Während Müller weiter dabei ist, fehlt Angreifer Harry Kane im Training am Samstag. Der Engländer trainiert aus Gründen der Belastungssteuerung individuell.