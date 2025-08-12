FC Bayern: Uli Hoeneß zeigt sich erstmals seit Krankenhaus-Aufenthalt

Christopher Mallmann 12.08.2025 • 19:24 Uhr Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß verfolgt das Testspiel des Rekordmeisters live von der Tribüne. Es ist sein erster öffentlicher Auftritt seit seinem Krankenhaus-Aufenthalt.

Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat sich seit seinem Krankenhaus-Aufenthalt erstmals in der Öffentlichkeit gezeigt.

Der 73-Jährige sitzt am Dienstagabend auf der Tribüne des Stadion Letzigrund in Zürich, wo der deutsche Rekordmeister ein Testspiel gegen den Grasshopper Club austrägt.

Hoeneß war Anfang August wegen eines medizinischen Zwischenfalls in eine Klinik gebracht worden. Nach SPORT1-Informationen verlief der Aufenthalt jedoch harmlos, der frühere Bayern-Manager soll noch an demselben Abend wieder entlassen worden sein. Die Bild berichtete von einer geplatzten Ader.

Hoeneß weilte auf Schloss Miel

Der Vorfall ereignete sich, während die Bayern bei einem Testspiel in der Allianz Arena auf Olympique Lyon trafen (2:1). Hoeneß weilte zu dieser Zeit bei einer Golfveranstaltung auf Schloss Miel bei Bonn.

Auch Bayern-Präsident Herbert Hainer zählte zu den Gästen des Events. Schirmherr der Benefiz-Veranstaltung war Timotheus Höttges, Vorstandsvorsitzender des Bayern-Hauptsponsors Telekom.