FC Bayern verkündet bitteren Ausfall: Wanner bis auf Weiteres raus!

SPORT1 09.08.2025 • 11:57 Uhr Paul Wanner steht dem FC Bayern vorerst nicht zur Verfügung: Der Bayern-Star hat sich eine Verletzung zugezogen.

Der FC Bayern muss vorerst auf Paul Wanner verzichten. Wie der deutsche Rekordmeister in dem Livestream zu einer öffentlichen Trainingseinheit bekannt gab, hat sich der U21-Nationalspieler beim Test gegen Tottenham Hotspur eine „Kapselbandverletzung im linken Sprunggelenk“ zugezogen.

Später erklärte der Klub noch, dass es sich um „kleine” Verletzung handele. Der 19-Jährige werde „bis auf Weiteres“ nicht zur Verfügung stehen.

Es ist ein bitterer Dämpfer für Wanner, dem Sportvorstand Max Eberl jüngst eine „Riesenchance“ attestiert hatte. Weil Stammspieler Jamal Musiala noch monatelang ausfallen wird, winkten Wanner zu Saisonbeginn gleich Einsatzminuten.

Darum fehlt auch Kane im Bayern-Training

Nun wird der offensive Mittelfeldspieler zumindest vorerst ausgebremst.

Für die Bayern geht die Saison offiziell mit dem Duell um den Supercup gegen den VfB Stuttgart am 16. August los. Vor dem ersten Pflichtspiel steht noch ein Test gegen die Grasshoppers Zürich an (12. August).