FC Bayern: Vincent Kompany wird mutiger

SPORT1 29.08.2025 • 17:50 Uhr In der Diskussion um den vermeintlich zu kleinen Kader des FC Bayern bezieht auch Vincent Kompany Stellung. Für den Trainer eher ungewöhnlich.

Dass der Kader des FC Bayern zu klein ist, ist mittlerweile nicht nur eine reine Befürchtung der Fans, sondern wird auch im Verein so gesehen. Bereits seit einiger Zeit mehren sich die Stimmen in dieser Richtung. Darunter Sportvorstand Max Eberl und Top-Stürmer Harry Kane.

Und auch Trainer Vincent Kompany ließ zuletzt immer wieder durchblicken, dass er sich gerade nach dem Abschied von Kingsley Coman weitere Optionen im Kader wünsche.

„Wir können nicht voll ins Risiko gehen“

„Wir hatten keine Vorbereitung, dass wir jetzt drei Spiele in einer Woche machen [können]. Wir können nicht voll ins Risiko gehen“, sagte der Belgier nach dem Pokalspiel in Wiesbaden mit Blick auf seine Rotation. Auch in den Tagen davor äußerte er sich ähnlich. Es zeigt, dass der Trainer bereits in dieser frühen Phase der Saison mit dem Personal jonglieren muss und mit den Kräften seiner Spieler haushalten muss. Er macht sich eindeutig Gedanken und ändert seine Marschroute.

Für den SPORT1-Chefreporter zeigt es aber auch, dass Kompany mittlerweile mutiger geworden ist und auch öffentlich seine Standpunkte deutlich machen will. „Es ist eine interessante Entwicklung. In seinem ersten Jahr wollte er sich nicht zu Transfers äußern. Wenn es um körperliche Belastungen ging, hielt er sich heraus und wollte keine Ausreden hören. In den letzten Wochen hat er nun aber auch öffentlich gezeigt, dass er nicht meinungslos herumläuft.“

Kompany hat durchaus das Recht Ansprüche zu stellen

In den Augen des Insiders positioniert sich der FCB-Coach neu: „Vincent Kompany wagt sich aus der Deckung – und das kommt natürlich auch bei seinen Vorgesetzten an.“ Für Kumberger eine natürliche Entwicklung, schließlich habe der Trainer nach dem Gewinn der Meisterschaft durchaus das Recht, Ansprüche zu stellen.

Die ganze Diskussion um den Transfersommer der Münchner sowie alles zu den anderen aktuellen Brennpunkt-Themen rund um den FC Bayern hören Sie in der neuen Ausgabe des SPORT1-Podcasts „Die Bayern-Woche“ mit Moderatorin Madeleine Etti und Chefreporter Stefan Kumberger.

