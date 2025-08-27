Hinweis auf Bayern-Transfer? Eberl lässt aufhorchen

Felix Kunkel 27.08.2025 • 21:11 Uhr Bayerns Sportvorstand Max Eberl wird erneut mit den Gerüchten um Nicolas Jackson konfrontiert - und gibt eine interessante Antwort.

Bayerns Sportvorstand Max Eberl hat einmal mehr zu den Gerüchten Stellung bezogen, wonach die Münchner an Stürmer Nicolas Jackson vom FC Chelsea interessiert sein sollen.

Der 51-Jährige wurde vor dem DFB-Pokal-Duell mit Wehen Wiesbaden (JETZT im LIVETICKER) im ZDF auf die Personalie angesprochen und erklärte: „Wenn wir einen Spieler finden, der körperlich bereit ist, der Tore machen kann, Assists gibt, der schon Erfahrung gesammelt hat - den Spieler würden wir gerne leihen.“

Auf Nachfrage, ob Jackson genau das könne, gab Eberl eine interessante Antwort: „Also wenn ich seine Vita lese, dann kann er das.“ Ein klares Dementi zu einem möglichen Transfer hört sich definitiv anders an.

Will der FC Bayern Jackson ausleihen?

Die Bild hatte jedoch jüngst über fortgeschrittene Bemühungen berichtet. Demnach wolle der deutsche Rekordmeister den Angreifer ausleihen und soll sich nun in Verhandlungen mit dem FC Chelsea über die Konditionen befinden.