FC Bayern: Wagner-Rückkehr "aktuell absolut uninteressant"

Annabella Aulinger 27.08.2025 • 15:03 Uhr Für einen ehemaligen Bayern-Funktionär hat Sandro Wagner nur positive Worte übrig. Bezüglich einer Rückkehr zum FCB wird er deutlich.

Sandro Wagner hat über seinen ehemaligen Vorgesetzten Hasan Salihamidzic in den höchsten Tönen gesprochen. Im Bild-Podcast Phrasenmäher richtete dieser eine Frage an Wagner, was er über eine mögliche Rückkehr zum FC Bayern München denke.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Der Brazzo ist schon ein Schlawiner, gell?“, scherzte Wagner und zeigte sich „sehr dankbar“ über Salihamidzics frühere Rolle. „Er war der Manager, der mir meine Karriere quasi vergoldet hat, der quasi den Haken dahinter gemacht hat.“

Vor siebeneinhalb Jahren war der 37-Jahre alte Ex-Stürmer von der TSG Hoffenheim zu seinem Jugendverein FC Bayern zurückgekehrt. Salihamidzic spielte als Sportdirektor eine entscheidende Rolle bei dem Transfer - darüber zeigt sich der FCA-Trainer bis heute dankbar.

Fast zehn Jahre hatte es zuvor gedauert, dass Wagner nach seiner Jugendzeit wieder zum FC Bayern zurückfand, und das für 13 Millionen Euro - eine Rekordablöse für einen deutschen Ü30-Spieler.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Bayern ist aktuell für mich uninteressant“

Ist also auch eine Rückkehr als Trainer denkbar, sollte sich der Erfolgslauf Wagners als Trainer fortsetzen? „Ich glaube, für jeden Trainer ist es natürlich schön, wenn man irgendwann mal bei dem größten, höchsten Verein ist“, erklärte Wagner vage.

Zuvor hatte er bereits klargestellt, dass er derzeit „Bock auf den FCA“ habe. „Ich glaube, Bayern München ist aktuell für mich absolut uninteressant.“ Eine andere „Denke“ habe er nicht. „Ich bin so demütig und sehe so diese Größe dieser Aufgabe.“

Beim FCA befindet er sich bereits auf einem guten Weg. Am Wochenende konnten sich die Augsburger beim Bundesliga-Auftakt beim SC Freiburg mit 3:1 durchsetzen. Auch der Start in den DFB-Pokal verlief erfolgreich.

{ "placeholderType": "MREC" }