FC Bayern - Youngster scherzt wegen Goretzka: "Eine ganz blöde Frage"

SPORT1 08.08.2025 • 15:08 Uhr Tom Bischof will sich beim FC Bayern durchsetzen. Um öffentliche Ansagen an Konkurrenten wie Leon Goretzka macht er aber einen großen Bogen.

Tom Bischof ist bekanntlich ein Fan von seinem neuen Mitspieler Joshua Kimmich. Ansprüche auf einen Stammplatz neben dem Routinier im Mittelfeld des FC Bayern will er aber deshalb noch lange nicht stellen.

„Das ist eine ganz blöde Frage“, sagte Bischof lachend auf die Frage, ob er vielleicht schon einen Kader-Konkurrenten wie Leon Goretzka verdrängen könne. Dieser hatte beim Test gegen Tottenham Hotspur (4:0) den Vorzug erhalten.

Bischof ist sich bewusst, dass der Durchbruch in München nicht einfach sein wird. An Selbstvertrauen mangelt es ihm allerdings auch nicht: „Ich weiß, dass ich ein bisschen kicken kann und ich probiere, alles rauszuholen.“

Bischof schwärmt von Bayern-Niveau

Der 20-Jährige kam vor einigen Wochen von der TSG Hoffenheim nach München. Bei seinem alten Klub spielte er bereits eine große Rolle, nun ist er der Herausforderer.

Die Anpassung an das neue Niveau bereitet ihm dabei vor allem Freude: „Neben dem Platz sind das alles normale Jungs“, sagte er über die Bayern-Profis: „Aber dann, wenn du auf den Platz gehst, gibt es schon einen Schalter, wo du dann siehst: Sie wollen einfach gewinnen. Das passt ganz gut zu mir. Das ist genau mein Fußball.“