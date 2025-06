Bayern-Neuzugang: "Ich kann es jetzt ja sagen"

Tom Bischof dürfte bei der Klub-WM seine ersten Spiele für den FC Bayern bestreiten. Bei seiner Vorstellung als Bayern-Profi erinnert er sich an seine Kindheit.

Tom Bischof dürfte bei der Klub-WM seine ersten Spiele für den FC Bayern bestreiten. Bei seiner Vorstellung als Bayern-Profi erinnert er sich an seine Kindheit.

Nationalspieler Tom Bischof freut sich nach seinem Wechsel zum FC Bayern vor allem auf das Zusammenspiel mit Joshua Kimmich. „Jo ist ein überragender Fußballer, ich schaue noch immer oft zu ihm herauf“, sagte der zentrale Mittelfeldspieler bei seiner Vorstellung am Freitag in Orlando: „Ich habe Bock, mit ihm zusammen im Zentrum zu spielen.“

Bischof, der von der TSG Hoffenheim nach München gewechselt war, wird bei der Klub-WM in den USA seine ersten Spiele für den Rekordmeister bestreiten. Dafür verzichtete der 20-Jährige auch auf eine Teilnahme an der U21-EM. „Wir hängen hier jetzt einen Monat zusammen, da wächst man als Team nochmal zusammen“, sagte er: „Das ist dann auch ein guter Einstieg für mich. Ich will hier den Titel holen.“