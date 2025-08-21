"Florian Wirtz darf man beglückwünschen...": Magath lobt Wirtz für Bayern-Absage

Maximilian Huber 21.08.2025 • 10:35 Uhr Felix Magath lobt Florian Wirtz dafür, sich gegen einen Wechsel zum FC Bayern entschieden zu haben. Die Trainer-Legende sieht ein Führungsproblem beim deutschen Rekordmeister.

Trainer-Legende Felix Magath hat die Entscheidung von Florian Wirtz gelobt, sich gegen einen Wechsel zum FC Bayern München entschieden zu haben.

„Florian Wirtz darf man beglückwünschen, dass er nicht nach München ging“, wird der 72-Jährige im kicker zitiert. „Wirtz‘ Entscheidung für Liverpool zeigt mir den Willen, sich sportlich maximal zu entwickeln. Dafür hat er die entsprechende Herausforderung in der Premier League gewählt.“

Magath ist überzeugt, dass sich Wirtz auch in England durchsetzen wird. „Wirtz wird es auch dort schaffen. Bei den Bayern wäre es für ihn schon zu einfach gewesen. Es ist sinnlos, darüber zu jammern, dass die Allerbesten nicht in die Bundesliga kommen oder hierbleiben – die Nationalelf wird von Wirtz‘ Wechsel profitieren", machte Magath deutlich.

Magath: Woltemade-Wechsel zu Bayern wäre „zu früh gekommen“

Auch dass Nick Woltemade in diesem Sommer aller Voraussicht nach nicht zum FC Bayern wechseln wird, ordnete Magath positiv ein.

„Ein Wechsel zu den Bayern wäre für Woltemade noch zu früh gekommen. Das mag hypothetisch sein, aber sicher ist: Kanalisiert Woltemade seine Enttäuschung und hängt sich in Stuttgart weiter voll rein, dann wird er in einem Jahr noch deutlich stärker sein als heute. Und damit wesentlich besser gerüstet, um sich beim FC Bayern durchzusetzen.“

