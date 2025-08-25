Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Gegen Abfindung: BVB löst Vertrag mit Mislintat auf

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

BVB löst Vertrag mit Mislintat auf

Der einstige Chefscout Sven Mislintat war im Mai 2024 als Technischer Direktor und Kaderplaner zurückgekehrt.
Borussia Dortmund hat sich von Sven Mislintat getrennt - BVB-Insider Manfred Sedlbauer ordnet die Entlassung ein.
SID
Der einstige Chefscout Sven Mislintat war im Mai 2024 als Technischer Direktor und Kaderplaner zurückgekehrt.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat sich auf eine Auflösung des Vertrags mit seinem ehemaligen Kaderplaner Sven Mislintat gegen Abfindung geeinigt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das bestätigte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken dem SID am Montag. Zuerst hatten die Ruhr Nachrichten berichtet. Die Zusammenarbeit endet nun auch formell zum Ende des Monats.

Auflösung nach Freistellung

Der einstige Chefscout Mislintat (52) war im Mai 2024 als Technischer Direktor und Kaderplaner zum BVB zurückgekehrt, im Februar dieses Jahres wurde er nach monatelangem Kompetenzgerangel mit Sportdirektor Sebastian Kehl und Ricken freigestellt.

Mislintat wurde vorgeworfen, über seinen definierten Arbeitsbereich hinaus gewirkt zu haben, was große Unruhe auslöste. Zwischenzeitlich waren die Zuständigkeitsbereiche schriftlich neu abgesteckt worden.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite