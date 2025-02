Bundesliga: BVB feuert Mislintat

Am Donnerstag teilte der BVB wenige Minuten nach der Spieltags-PK mit Trainer Niko Kovac mit, dass der umstrittene Technische Direktor mit sofortiger Wirkung freigestellt ist.

Machtkampf bei Borussia Dortmund beendet

Diese Entscheidung habe Lars Ricken, Geschäftsführer Sport des BVB, Mislintat am Donnerstag persönlich mitgeteilt.

Damit ist der Machtkampf in der Führungsetage der Schwarz-Gelben beendet - der interne Rivale von Sportdirektor Sebastian Kehl war erst am 1. Mai 2024 nach Dortmund zurückgekehrt.

Mislintat (52), ehemaliger Chefscout und Leiter Profifußball beim BVB, sollte Kehl zuarbeiten, wünschte sich aber Berichten zufolge selbst mehr Einfluss auf Transfers, was zu enormen Spannungen führte. Den Vertrag mit Kehl hatten die Dortmunder zuletzt bis 2027 verlängert.

Mislintat war zwischen 2006 und 2017 als Chefscout und Leiter Profifußball in Dortmund nicht unwesentlich beteiligt an den goldenen Jahren unter Coach Jürgen Klopp: Mislintat erwarb sich einen Ruf als „Diamantenauge“, entdeckte Stars wie Shinji Kagawa, Ousmane Dembélé und Pierre-Emerick Aubameyang für den BVB. Schlagzeilen schrieb er am Ende auch wegen seines enorm angespannten Verhältnisses zu Ex-Coach Thomas Tuchel.