Gute Nachrichten von Bayern-Youngster

SPORT1 19.08.2025 • 14:39 Uhr Paul Wanner trainiert nach seiner Sprunggelenksverletzung wieder mit dem Ball. Für das Teamtraining reicht es aber noch nicht.

Gute Nachrichten von Paul Wanner: Der Youngster des FC Bayern trainiert wieder mit dem Ball.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bilder vom Dienstag zeigen den U21-Nationalspieler bei einer individuellen Einheit, bei der auch das Spielgerät zum Einsatz kam. Am Montag hatte Wanner an der Säbener Straße noch ausschließlich Laufeinheiten absolviert.

Der 19-Jährige arbeitet an seinem Comeback nach einer Sprunggelenksverletzung, die er sich vor rund zwei Wochen im Testspiel gegen Tottenham Hotspur zugezogen hatte.

FC Bayern: Wann ist Wanner wieder einsatzbereit?

Zwar trainiert Wanner noch nicht mit der Mannschaft, doch die Fortschritte lassen sich als hoffnungsvolles Signal werten. Ob es schon für eine baldige Rückkehr in den Spielbetrieb reicht, bleibt abzuwarten.

{ "placeholderType": "MREC" }