Heynckes? "Seine Aura – Wahnsinn"

Asya Menekse 20.08.2025 • 00:01 Uhr Sandro Wagner hatte in seiner Spielerkarriere viele große Namen als Trainer. Doch einer davon prägte und beeindruckte ihn besonders.

Julian Nagelsmann, Joachim Löw, oder auch Peter Neururer. Das waren nur drei prominente Namen, die Sandro Wagner als Spieler trainierten. Beim Aspekt der Mannschaftsführung nannte der Trainer des FC Augsburg allerdings einen anderen Kandidaten als besten Trainer seiner Spielerkarriere.

„Jupp Heynckes“, verriet der 37-Jährige im Podcast Phrasenmäher und erklärte Entscheidung weiter: „Weil er die Empathie und das Menschsein am meisten in den Mittelpunkt gestellt hat. Wenn Jupp etwas gesagt hat, hat keiner aufgemuckt oder gezuckt.“

Wagner war in der Rückrunde der Saison 2017/18 zum FC Bayern und hatte daraufhin für ein halbes Jahr das Vergnügen, unter Heynckes zu trainieren. Besonders begeistert zeigte er sich von der Ausstrahlung des Mönchengladbachers.

„Es war ein Segen, unter Jupp zu trainieren“

Vor dem inzwischen 80-Jährigen hatten alle Respekt, auch Arturo Vidal, den Wagner als „einen seiner Lieblingsmitspieler“ bezeichnete. Der Chilene wäre auf positive Weise „ein Vogel“ und für jeden Spaß zu haben gewesen, „aber wenn Jupp gesagt hat: ‚Leise jetzt!‘ Dann war Arturo leise.“

„Es war ein Segen, unter Jupp zu trainieren. Er hat auch im höheren Alter so eine geile Power gehabt. Seine Aura – Wahnsinn“ , schwärmte der aktuelle Augsburg-Coach weiter.

Besonders wichtig fand Wagner: „Du musst den Menschen verstehen. Der einzige Schlüssel, warum ich unter einigen Trainern so gut funktioniert habe, war, dass sie den Zugang zu mir als Mensch gefunden haben.“