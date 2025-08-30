Horror-Szene überschattet Spiel des FC Bayern - Wagner schießt gegen FCB-Profi

Justin Schroll 30.08.2025 • 21:07 Uhr In der Nachspielzeit des Topspiels rauscht Bayerns Sacha Boey mit dem Kopf in seinen Augsburger Gegenspieler hinein. Robin Fellhauer muss daraufhin lange am Kopf behandelt werden, ehe er abtransportiert wird. Sein Trainer findet deutliche Worte.

Aufwühlende Szenen in der Nachspielzeit des Bundesliga-Topspiels zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern München (2:3)! Nach einem heftigen Zusammenprall mit Sacha Boey musste Augsburgs Robin Fellhauer lange behandelt werden, ehe er mit der Trage abtransportiert wurde.

In der sechsten Minute der Nachspielzeit rauschte Boey in einem Kopfballduell in Fellhauer hinein und traf mit seinem Schädel statt des Balles nur den Kopf des Mittelfeldspielers, der heftig und ungebremst auf den Boden krachte und total benommen wirkte.

„Eine brutale Situation. So darf er (Boey, Anm. d. Red.) nicht reingehen, da kann er sich selbst verletzen. Das sieht ganz schlimm aus. Dieser Fall mit dem Kopf zuerst auf den Rücken, ganz schlimm“, reagierte Sky-Experte Lothar Matthäus geschockt auf die Szene.

Fellhauers Trainer Sandro Wagner fand deutliche Worte in Richtung von Boey: „Es war ein brutales Foul, ehrlicherweise. Ich unterstelle ihm natürlich keine Absicht. Was ich mir gewünscht hätte, ist, dass er nicht ganz cool weggeht. Zu cool für die Welt, sondern direkt Entschuldigung sagt und nicht erst dann, als er sieht, dass sich der junge Mann nicht mehr bewegen kann. Ich habe auch schon viele Fouls in meiner Karriere gespielt, aber ganz kurz hingehen und Entschuldigung sagen, macht man einfach.“

Wagner sagte weiter: „Das wird zwei, drei Wochen dauern, es ist eine schwere Gehirnerschütterung.“ Auch wollte er nicht von einem einfachen Zusammenprall sprechen. „Das war schon ein bisschen mehr.“

Schwere Gehirnerschütterung bei Fellhauer

Während der Bayern-Abwehrspieler mit der Gelben Karte verwarnt wurde, eilten die Mannschaftsärzte auf den Platz, um sich um Fellhauer, der wohl im Schläfenbereich getroffen wurde und eine blutende Wunde davontrug, zu kümmern.

Umringt von Ärzten, Sanitätern und betroffenen Spielern wurde Fellhauer in einer hitzigen Atmosphäre minutenlang behandelt, ehe er nach circa vier Minuten mit einer Halskrause abtransportiert wurde.