"Ich warte auf dich": Doan freut sich auf Götze

Ritsu Doan, der japanische Neuzugang des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt, hat schon in Eindhoven mit dem Weltmeister zusammen gespielt.

Ritsu Doan freut sich bei seinem neuen Klub Eintracht Frankfurt auf das Zusammenspiel mit seinem früheren Weggefährten Mario Götze.

„Wenn wir uns auf dem Spielfeld getroffen habe, hat er zu mir gesagt: Ich warte auf dich“, erzählte der Neuzugang vom SC Freiburg bei seiner Vorstellung am Donnerstag über die zurückliegenden Begegnungen mit dem deutschen WM-Helden von 2014. Mit Götze hatte der Japaner bereits während seiner Zeit bei der PSV Eindhoven zusammengespielt, „ich denke, dass es auch in Frankfurt gut klappen wird“, sagte der 27-Jährige.

Doan: „Frankfurt war immer die erste Option“

Der Transfer zu dem hessischen Fußball-Bundesligisten hatte sich über längere Zeit angedeutet, „den ersten Kontakt gab es vor einem Jahr“, berichtete Doan. Damals habe ihm Freiburg signalisiert, dass ein Wechsel nicht zustande kommen werde - im Sommer darauf standen die Vorzeichen anders. Für den japanischen Nationalspieler soll die Eintracht 20 Millionen Euro bezahlt haben. Auch wenn er sich ebenso Gedanken über einen Wechsel nach England gemacht habe - „Frankfurt war immer die erste Option“, betonte der Offensivspieler.