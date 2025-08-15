BVB schreibt erneuten Rekordumsatz

SPORT1 15.08.2025 • 11:57 Uhr Borussia Dortmund schreibt erneut einen Millionengewinn - dieser fällt aber deutlich geringer aus als zuletzt. Das hat einen einfachen Grund.

Borussia Dortmund hat im Geschäftsjahr 2024/2025 den höchsten Umsatz seiner Unternehmensgeschichte erwirtschaftet. Dieser stieg im Jahresvergleich um 16,9 Millionen Euro bzw. 3,3 Prozent auf 526 Millionen Euro. Der Gewinn betrug aufgrund geringerer Transfererlöse 6,5 Millionen Euro nach Steuern (Vorjahr: 44,3, durch den Verkauf von Jude Bellingham an Real Madrid). Das gab BVB-Chef Hans-Joachim Watzke am Freitag auf der Bilanz-Pressekonferenz bekannt.

Watzke, der als Vorsitzender der Geschäftsführung ausscheidet und sich um das Präsidentenamt bewirbt, warf mit Stolz einen Blick weit zurück. „Das ist meine 21. und letzte Bilanz-Pressekonferenz. Damals hatten wir 75 Millionen Euro Umsatz und 54 Millionen Euro Verlust“, sagte er.

Das Transfergeschäft sei mit dem Verkauf von Niclas Füllkrug (West Ham United) und Donyell Malen (Aston Villa) für zusammen zirka 50 Millionen Euro „diesmal nicht so außergewöhnlich“ gewesen, betonte Watzke, die Einnahmen sanken in diesem Posten um 60 Millionen Euro. Die Erlöse aus Werbung und TV-Einnahmen stiegen dafür um zusammen 28 Millionen.

„Es wurde noch sehr versöhnlich gestaltet“

Watzke bewertete auch noch einmal die sportlich turbulente Saison. „Es wurde am Ende in der Bundesliga noch sehr versöhnlich gestaltet“, sagte er. Der BVB hatte sich unter Trainer Niko Kovac mit einem Endspurt noch in die Champions League gerettet. International seien die Auftritte hingegen „ordentlich“ gewesen, betonte Watzke und gab der Saison jenseits der Bundesliga die Note 2.

„Das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Barcelona (2:0) werden diejenigen, die hier waren, lange nicht vergessen”, so Watzke weiter. „Bei der Klub-WM haben wir gegen Real Madrid 3:2 verloren. Ich war ehrlich gesagt nicht ganz so böse drum. Dadurch haben wir eine längere Vorbereitung gehabt. Das Geld hätten wir aber gerne mitgenommen.“

