Bundesliga: Watzke-Entscheidung beim BVB gefallen! Es kommt zum Machtkampf

SPORT1 13.08.2025 • 11:51 Uhr Hans-Joachim Watzke stellt sich dem Machtkampf bei Borussia Dortmund.

Hans-Joachim Watzke will Präsident von Borussia Dortmund werden: Der Geschäftsführer des BVB gab seine Kandidatur für den Posten nun auch offiziell bekannt - der 66-Jährige stellt sich damit dem Machtkampf mit dem aktuellen Amtsinhaber Reinhold Lunow.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Bei unserer nächsten Mitgliederversammlung stelle ich mich zur Wahl als Präsident von Borussia Dortmund. Damit folge ich der Bitte der Gremien des BVB”, ließ Watzke wissen.

Er sagte weiter: „Es wäre mir eine Ehre, wenn ich nach 20 Jahren operativer Tätigkeit unseren Verein in diesem wichtigen Amt weiterhin unterstützen könnte. Reinhold Lunow habe ich meine Entscheidung in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt.“