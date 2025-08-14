Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Kingsley Coman vor Abflug: Star des FC Bayern macht Ankündigung

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Vor Abflug: Coman macht Ankündigung

Der Wechsel von Kingsley Coman naht. In Kürze soll er nach Hongkong fliegen - vorher macht der Bayern-Star noch eine Ankündigung.
Kingsley Coman steht kurz vor dem Abschied
Kingsley Coman steht kurz vor dem Abschied
© IMAGO/Ulrich Wagner
SPORT1
Der Wechsel von Kingsley Coman naht. In Kürze soll er nach Hongkong fliegen - vorher macht der Bayern-Star noch eine Ankündigung.

Kingsley Coman hat die Säbener Straße zum wohl letzten Mal verlassen. Der langjährige Superstar des deutschen Rekordmeisters unterschrieb am Trainingsgelände noch einige Autogramme. Als er von einem Sky-Reporter um ein paar letzte Worte an die Bayern-Fans gebeten wurde, sagte er: „Ich werde bald etwas sagen.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Coman steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Al-Nassr. Die nächsten öffentlichen Worte des Franzosen dürften erst beim endgültigen Vollzug des Transfers erfolgen.

Die heutige Trainingseinheit der Noch-Kollegen wird Coman bereits nicht mehr absolvieren, er soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge in Kürze nach Hongkong aufbrechen. Dort befindet sich das Team seines künftigen Arbeitgebers aktuell, in Asien werden wohl Medizincheck und Unterschrift erfolgen.

Bayern verliert einen seiner treuesten Stars

Die Bayern und Al-Nassr hatten sich vor einigen Tagen auf einen Transfer geeinigt. Die Ablösesumme soll bei rund 30 Millionen Euro liegen. Coman wird in Saudi-Arabien offenbar bis zu 25 Millionen Euro netto pro Jahr verdienen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Comans Vertrag in München war bis 2027 angesetzt, nun kommt es zum vorzeitigen Abschied. Mit dem 29-Jährigen geht einer der dienstältesten Profis in München von Bord. Nur Manuel Neuer und Joshua Kimmich sind noch länger im Verein, als der Flügelspieler, der acht Jahre lang für den FCB kickte.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite