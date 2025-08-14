Kingsley Coman vor Abflug: Star des FC Bayern macht Ankündigung

SPORT1 14.08.2025 • 14:52 Uhr Der Wechsel von Kingsley Coman naht. In Kürze soll er nach Hongkong fliegen - vorher macht der Bayern-Star noch eine Ankündigung.

Kingsley Coman hat die Säbener Straße zum wohl letzten Mal verlassen. Der langjährige Superstar des deutschen Rekordmeisters unterschrieb am Trainingsgelände noch einige Autogramme. Als er von einem Sky-Reporter um ein paar letzte Worte an die Bayern-Fans gebeten wurde, sagte er: „Ich werde bald etwas sagen.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Coman steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Al-Nassr. Die nächsten öffentlichen Worte des Franzosen dürften erst beim endgültigen Vollzug des Transfers erfolgen.

Die heutige Trainingseinheit der Noch-Kollegen wird Coman bereits nicht mehr absolvieren, er soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge in Kürze nach Hongkong aufbrechen. Dort befindet sich das Team seines künftigen Arbeitgebers aktuell, in Asien werden wohl Medizincheck und Unterschrift erfolgen.

Bayern verliert einen seiner treuesten Stars

Die Bayern und Al-Nassr hatten sich vor einigen Tagen auf einen Transfer geeinigt. Die Ablösesumme soll bei rund 30 Millionen Euro liegen. Coman wird in Saudi-Arabien offenbar bis zu 25 Millionen Euro netto pro Jahr verdienen.

{ "placeholderType": "MREC" }