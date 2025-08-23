Johannes Vehren 23.08.2025 • 16:07 Uhr Sandro Wagner gibt sein Bundesliga-Debüt als Trainer des FC Augsburg. Vor dem Spiel gibt er ein launiges Interview mit seinen ehemaligen Kollegen von DAZN.

Zwischen 2020 und 2023 war Sandro Wagner TV-Experte bei DAZN, nun begegnete er den alten Kollegen in neuer Rolle.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der neue Trainer des FC Augsburg sorgte dabei vor seinem Bundesliga-Debüt als Coach für launige Momente.

Sandro Wagner schmeichelt Laura Wontorra

„Hallo erst mal. Echt schön, dass ich euch beide bei meinem ersten Spiel sehe. Das soll so sein“, begrüßte Wagner vor der Partie beim SC Freiburg das Moderatoren-Duo Laura Wontorra und Sami Khedira.

Der FCA-Coach verriet, dass Khedira ihm im Vorfeld bereits geschrieben habe. Wontorra schmeichelte er: „Laura, hallöchen, siehst gut aus wie immer.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Im Anschluss sprachen die drei über die sportliche Aufgabe gegen den SC Freiburg und Wagner betonte, dass er vor dem Spiel versucht habe, die Aufmerksamkeit von seinem Debüt wegzunehmen.

„Die Spieler wissen, dass sie das Spiel gewinnen und nicht ich. Sie werden zeigen, dass sie eine tolle Mannschaft sind und große Lust auf die neue Saison haben“, stellte der 37-Jährige klar.

Das zeigte sich bereits in Hälfte eins, in der die Augsburger mit 3:0 in Führung gingen.

Wagner lenkt Aufmerksamkeit auf sein Team

Zuvor war Wontorra noch einmal etwas persönlich geworden: „Abschließend soll ich von Sami noch fragen, wer unsere Abendessen immer bezahlt? Der Weltmeister ist jetzt, glaube ich, dran, du fällst ja aus … oder hast du dem noch etwas hinzuzufügen?“

{ "placeholderType": "MREC" }

Bevor Wagner etwas sagen konnte, übernahm Khedira das Wort: „Also wenn sein Debüt geglückt ist und er gewonnen hat, hoffentlich hast du eine Siegprämie ausgehandelt, dann geht das Essen auf den Nacken von Sandro. Aber Spaß beiseite, ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Du wirst das rocken.“